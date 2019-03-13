«У меня нет таланта писать книги». На обложке автобиографии Поклонской — ее образ в стиле аниме
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская презентовала свою книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст»
Поклонская провела презентации 10 марта в Крыму и 12 марта — в Москве. На них присутствовал ее муж, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев.
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Книгу выпустили с двумя видами обложки: на одной из них размещена фотография Поклонской и ее мужа, на другой депутат изображена в форме прокурора в стиле аниме. Иллюстратором стала художница из Екатеринбурга Мария Филиппова.
Произведение состоит из 15 глав. Текст дополняют иллюстрации в стиле аниме, эпиграфы и фотографии из личного архива Поклонской и Соловьева. Некоторые фрагменты написаны в разговорном стиле.
На презентации в Москве депутат призналась, что написала книгу не сама — ей помог муж, пишет Znak.com.
«У меня нет таланта писать книги. У меня есть только воспоминания. А вот дар писать книги есть у моего мужа Ивана Соловьева, который и написал ее», — поделилась Поклонская.
В тексте рассказывается о детстве, юности и профессиональном становлении Натальи Поклонской, о переезде из Украины в Крым, общенародном референдуме республики. Также читатели смогут узнать об уголовном преследовании на Украине и некоторых эпизодах личной жизни автора, говорится в описании к видео презентации на канале Поклонской на YouTube.
Как сообщали Юга.ру, Поклонская 10 марта заявила, что планирует создать торговую марку «Няш-мяш». Ранее производитель косметики «Крымская роза» выпустил лимитированную серию «розовой воды» с этикеткой, на которой изображена Поклонская.
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