«У меня нет таланта писать книги». На обложке автобиографии Поклонской — ее образ в стиле аниме

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская презентовала свою книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст»

Поклонская провела презентации 10 марта в Крыму и 12 марта — в Москве. На них присутствовал ее муж, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев.

Книгу выпустили с двумя видами обложки: на одной из них размещена фотография Поклонской и ее мужа, на другой депутат изображена в форме прокурора в стиле аниме. Иллюстратором стала художница из Екатеринбурга Мария Филиппова.

Произведение состоит из 15 глав. Текст дополняют иллюстрации в стиле аниме, эпиграфы и фотографии из личного архива Поклонской и Соловьева. Некоторые фрагменты написаны в разговорном стиле.

На презентации в Москве депутат призналась, что написала книгу не сама — ей помог муж, пишет Znak.com.

«У меня нет таланта писать книги. У меня есть только воспоминания. А вот дар писать книги есть у моего мужа Ивана Соловьева, который и написал ее», — поделилась Поклонская.

В тексте рассказывается о детстве, юности и профессиональном становлении Натальи Поклонской, о переезде из Украины в Крым, общенародном референдуме республики. Также читатели смогут узнать об уголовном преследовании на Украине и некоторых эпизодах личной жизни автора, говорится в описании к видео презентации на канале Поклонской на YouTube.