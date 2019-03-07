В Новороссийске задержали двух граждан США

МИД России 7 марта подтвердило задержание двух граждан Америки в Новороссийске

Накануне Би-би-си сообщила о задержании двух американцев в Новороссийске из-за того, что они незаконно находились в России. Кроме того, молодые люди незаконно преподавали английский язык и проповедовали.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили корреспонденту РИА «Новости» информацию о задержании граждан США. В ведомстве уточнили, что конкретные вопросы лучше уточнять у правоохранительных органов города.