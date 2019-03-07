В Новороссийске задержали двух граждан США
МИД России 7 марта подтвердило задержание двух граждан Америки в Новороссийске
Накануне Би-би-си сообщила о задержании двух американцев в Новороссийске из-за того, что они незаконно находились в России. Кроме того, молодые люди незаконно преподавали английский язык и проповедовали.
В Министерстве иностранных дел России подтвердили корреспонденту РИА «Новости» информацию о задержании граждан США. В ведомстве уточнили, что конкретные вопросы лучше уточнять у правоохранительных органов города.
На сайте Приморского районного суда Новороссийска есть информация о делах об административных правонарушениях против Дэвида Удо Гаага и Коле Дэвича Бродовского по ст. 18.8 ч. 2 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в РФ фактически осуществляемой в период пребывания в РФ деятельности или роду занятий). 2 марта им назначили наказание.
Телеканал KSL TV 5 марта сообщил, что в доме собраний Новороссийска задержали двоих проповедников Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения об аресте граждан США ответил, что не располагает информацией об этом.
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — религиозная организация, которая относится к ветви мормонизма. Организация основана Джозефом Смитом в 1830 году, ее штаб-квартира находится в Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта.
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