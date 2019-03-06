Участок под турбодромом «Белая стрела» в Краснодаре передумали отдавать под многоэтажки

В Краснодаре участок в 1,5 гектара под турбодромом «Белая стрела» в микрорайоне Гидростроителей переведут в спортивно-рекреационную зону

Изменение назначения участка обсудили 6 марта на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. Сейчас территория под турбодромом по улице Парусной находится в зоне застройки многоквартирными жилыми домами 4-9-16 этажей, а также в зонах общественно-делового и коммерческого назначения, рекреационного назначения, транспортной и инженерной инфраструктур.

«В ходе заседания было принято решение, что территория должна войти в единую функциональную зону — спортивно-рекреационного назначения. Это решение поддержали все участники комиссии. Предлагаемые изменения в генплан Краснодара будут разработаны, после готовый проект рассмотрят на комиссии и вынесут на публичные слушания», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Комплекс «Белая стрела» начал функционировать в Краснодаре в 2009 году. Как писали Юга.ру, в 2015 году стало известно, что земля переходит от ООО «Федерация технических видов спорта» к ЗАО «Строй Интернейшнл» в счет погашения долгов. Застройщик планировал построить там жилые дома.

В декабре 2018 года главное следственное управление ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с передачей строительной компании прав на этот участок. Следствие полагает, что участок незаконно выбыл из собственности федерации, которая выкупила его в 2012 году у краевого департамента имущественных отношений. Изначально по документам, подписанным губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, на данной территории разрешено только спортивное строительство.

Сейчас турбодром продолжает функционировать, в 2019 году, согласно расписанию, там пройдут соревнования по дрэг-рейсингу, дрифтингу, а также авто-мото фестивали и выставки.