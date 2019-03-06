В Дагестане из детсада госпитализировали 14 детей с пищевым отравлением
Воспитанники детского сада в селе Советском в Дагестане 6 марта попали в больницу с пищевым отравлением
«Случаи пищевой токсикоинфекции зарегистрированы среди воспитанников одного из детских садиков в селе Советском Магарамкентского района. 14 детей каретами скорой помощи доставлены в центральную районную больницу, где им оказывается медпомощь», — сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Госпитализированным детям от двух до четырех лет. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
В район для помощи местным медикам планируется направить специалистов республиканского центра инфекционных болезней.
О причинах отравления пока данных нет, расследованием занимаются эпидемиологи службы Роспотребнадзора.
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