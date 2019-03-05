Абхазия поставляет в Россию по 10 тонн мимозы ежедневно в преддверии 8 марта

На российско-абхазской границе накануне Международного женского дня завершается массовый ввоз мимозы

По данным Южного таможенного управления, в пик «мимозового сезона» из Абхазии в Россию ввозят до 10 тонн акации серебристой в сутки. При этом из-за аномально теплой погоды завозить цветы начали раньше срока — первую декларацию предприниматели заполнили 7 февраля.

«В Россию ввезено уже более 140 тонн цветов. Ежедневно через границу проходит до 10 грузовых машин с душистым грузом. За весь сезон планируется оформить рекордные 160 тонн "золотых букетов" из сопредельного государства. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — сообщили в пресс-службе ведомства.