Абхазия поставляет в Россию по 10 тонн мимозы ежедневно в преддверии 8 марта
На российско-абхазской границе накануне Международного женского дня завершается массовый ввоз мимозы
По данным Южного таможенного управления, в пик «мимозового сезона» из Абхазии в Россию ввозят до 10 тонн акации серебристой в сутки. При этом из-за аномально теплой погоды завозить цветы начали раньше срока — первую декларацию предприниматели заполнили 7 февраля.
«В Россию ввезено уже более 140 тонн цветов. Ежедневно через границу проходит до 10 грузовых машин с душистым грузом. За весь сезон планируется оформить рекордные 160 тонн "золотых букетов" из сопредельного государства. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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По данным таможенников, в 2018 году на российско-абхазской границе оформили около 90 тонн цветов. А в 2017 году, как писали Юга.ру, из-за аномальных холодов поставки мимозы сократились в несколько раз. В 2016 году, по данным Государственного таможенного комитета Абхазии, экспорт мимозы составил 267 тонн.
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