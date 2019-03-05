Большая часть Новороссийска осталась без света из-за аварии

Из-за аварии на Кирилловской подстанции 5 февраля несколько районов Новороссийска оказались обесточены

По словам местных жителей, отключение произошло около 16:30, без света остался почти весь город.

«По данным на 17:55, без света остаются Приморский, Южный районы и Мысхако. По информации МБУ "Безопасный город", в части кварталов Центрального района восстановлена подача электроэнергии», — сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Там отметили, что все социальные объекты города используют резервные источники электроснабжения и работают в штатном режиме.

В мэрии также подчеркнули, что распространяемая в соцсетях информация о теракте на подстанции является ложной. Причины отключения выясняются.

Жители города могут уточнить информацию об отключении по телефону 635-351.