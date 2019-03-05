У жителя Сочи украли 600 кг гранатов

Полиция Сочи в марте поймала подозреваемого в краже более 100 ящиков с гранатами

Местный житель сообщил в дежурную часть отдела полиции Адлерского района УВД Сочи о том, что ночью из его автомобиля, припаркованного на одной из стоянок, пропали 114 ящиков, в которых было более 600 кг гранатов. Сумма ущерба составила около 77 тыс. рублей.

Злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 26-летнего жителя соседней республики. В отделе полиции он рассказал, что фрукты продал, а деньги потратил на личные нужды.

На задержанного завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый находится в СИЗО, сообщила 5 марта пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.