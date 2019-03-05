Сбербанк увеличил долю на рынке экспортеров Кубани до 28%

В Краснодаре 5 марта Сбербанк подписал трехстороннее соглашение о развитии экспортного потенциала Краснодарского края

Документ подписали на конференции «Перспективы развития малого и среднего бизнеса в условиях глобальной экономики». В церемонии участвовали Сбербанк, Центр координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и торгово-промышленная палата Кубани.

По данным Центра координации поддержки экспорта региона, в 2018 году объем экспорта в Краснодарском крае достиг 8,44 млрд рублей, доля Кубани в российском экспорте составила 1,88%. Продукуию отправляют в 200 стран. Из края экспортируют 43,8% несырьевых товаров, в том числе продукты питания, дерево- и металлообработки.

«Краснодарский край обладает большим экспортным потенциалом. Однако для его успешной реализации необходимо объединить усилия, чтобы местным производителям было комфортно заниматься поиском зарубежных партнеров и выходом на зарубежные рынки. Соглашение позволит создать понятный инструмент, каким и стала платформа Сбербанка», — прокомментировал директор Центра координации поддержки экспорта Роман Воротников.

Доля Сбербанка на рынке несырьевого экспорта достигает 67%, еще около 28% — для на рынке экспортеров Краснодарского края. В 2018 году банк запустил пилотный проект, позволивший 120 местным производителям реализовать себя на зарубежных рынках.

Одним из первых участников стала компания «Фанагория». На инвестфоруме в Сочи руководство предприятия подписало соглашение о взаимодействии для развития своих экспортных возможностей, в том числе и благодаря организации промо-туров для иностранных покупателей.

«Вместе с нашими коллегами из Российского экспортного центра (РЭЦ) мы проанализировали рынок экспортно-импортных поставок несырьевых товаров применив Big Data и создали алгоритмы, позволяющие понять, кто из российских компаний мог бы заниматься экспортом, хотя раньше не осуществлял внешнеэкономическую деятельность. Потенциальный совокупный экспорт предприятий из ЮФО и СКФО может составлять свыше 3 млрд долларов», — рассказал управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.

В январе РЭЦ и Сбербанк открыли акселерационную программу развития экспортных компетенций на базе online-платформы «Банк бизнес-партнеров». В акселераторе можно создать комфортные условия выхода на международные рынки для потенциальных экспортеров и компаний, которые намереваются расширить географию и ассортимент поставок, сообщила пресс-служба Сбербанка.