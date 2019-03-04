Скоростной поезд Махачкала — Баку и сообщение Дагестана с КМВ собираются запустить в 2019 году

Дагестан планирует организовать железнодорожное сообщение с Азербайджаном и регионом Кавказских Минеральных Вод

О проектах рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов на расширенной коллегии ведомства с участием главы республики Владимира Васильева.

По словам министра, на Международном инвестиционном форуме в Сочи республика подписала соглашение в ОАО «РЖД» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожных перевозок.

«На 2019 год и ближайшую перспективу планируется масштабная реконструкция Махачкалинского вокзала (до 1 млрд рублей), продолжится обновление вагонного парка пригородного сообщения и поездов дальнего следования, организация пассажирских перевозок по маршруту Дербент — Махачкала — Минеральные Воды — Кисловодск, а также скоростного пассажирского сообщения по маршруту Махачкала — Дербент — Баку, с оформлением таможенного досмотра в пункте отправления», — заявил Гаджимурадов.

В свою очередь зампредседателя правительства Гаджимагомед Гусейнов также сообщил, что в рамках соглашения с РЖД планируется создать современную инфраструктуру пригородных пассажирских перевозок.

«С этого года будет замена подвижного состава пригородных пассажирских перевозок, но для этого понадобится строительство современного депо, что уже заложено в планах», — отметил Гусейнов, слова которого приводит пресс-служба главы Дагестана.