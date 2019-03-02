Баскетбольный турнир Junior NBA стартовал в Краснодаре

Федерация баскетбола Краснодарского края совместно с ПБК «Локомотив-Кубань» запустили проект для школьников – турнир Junior NBA

Junior NBA — это официальная международная молодежная программа Национальной баскетбольной ассоциации. Проект успешно работает более чем в 60 странах мира и позволяет детям изучать базовые навыки и принципы баскетбола.

В Краснодаре турнир проходит впервые. Команды 30 общеобразовательных школ города борются за право принять участие в Суперфинале, который пройдет 15 апреля во Дворце спорта «Олимп». Участники поделены на шесть дивизионов: Атлантический, Юго-Восточный, Тихоокеанский, Северо-Западный, Центральный и Юго-Западный. Дивизион включает в себя пять школьных команд, каждой присвоено название одного из коллективов НБА: «Бостон Селтикс», «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан» и так далее. Особенностью регламента является обязательное включение в состав команды наряду с мальчиками и двух девочек.

«В течение восьми недель команды сыграют круговые турниры в рамках своих дивизионов, организованных по территориальному принципу. Лучшие из них примут участие в играх плей-офф, а четыре сразятся в финале», — рассказали в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».