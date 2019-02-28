В ДТП с микроавтобусом и двумя иномарками в Сочи пострадали четверо взрослых и ребенок

На автодороге Адлер - «Альпика сервис» днем 28 февраля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадало пять человек

Авария произошла около 13:15. По предварительным данным водитель Hyundai, двигаясь со стороны Красной поляны в сторону Адлера, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся сначала с автомобилем Nissan, а затем с микроавтобусом Mercedes.

«В результате столкновения за медицинской помощью обратились водитель и пассажир Hyundai, водитель Mercedes, а также водитель и 13-летняя пассажирка Nissan», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Сотрудники полиции подчеркнули, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм.