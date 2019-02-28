В ДТП с микроавтобусом и двумя иномарками в Сочи пострадали четверо взрослых и ребенок
На автодороге Адлер - «Альпика сервис» днем 28 февраля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадало пять человек
Авария произошла около 13:15. По предварительным данным водитель Hyundai, двигаясь со стороны Красной поляны в сторону Адлера, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся сначала с автомобилем Nissan, а затем с микроавтобусом Mercedes.
«В результате столкновения за медицинской помощью обратились водитель и пассажир Hyundai, водитель Mercedes, а также водитель и 13-летняя пассажирка Nissan», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Сотрудники полиции подчеркнули, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм.
«Нынешний Краснодар напоминает Западную Африку»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.