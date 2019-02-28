Главой Минвод вновь стал Сергей Перцев. Его отставки несколько лет добивалась прокуратура

Совет депутатов Минераловодского городского округа в третий раз избрал главой города Сергея Перцева

Всего у конкурсе участвовали пять претендентов на эту должность: помимо 43-летнего Перцева это Сергей Гордеев, Андрей Дорофеев, Владимир Гамаюнов и Иван Устименко.

«Решением большинства депутатов Совета главой Минераловодского городского округа на ближайшие пять лет стал Сергей Перцев. За его кандидатуру был отдан 31 голос из 35 возможных», — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Перцев возглавил администрацию Минеральных Вод в 2014 году с качестве сити-менеджера, а в 2015 году был избран главой Минераловодского городского округа.

Прокуратура несколько лет добивалась его отставки через суд, заявляя о том, что он вносит недостоверные сведения в декларации о доходах, трудоустраивает родственников, а конкурс на выбор мэра прошел незаконно.

В декабре 2017 года Перцев после ряда судов уходил в отставку по собственному желанию, однако в апреле 2018 года он победил в муниципальном конкурсе и был избран главой Минераловодского округа на ближайшие пять лет. В начале декабря 2018 года депутаты горсовета вновь приняли его отставку, так как апрельский конкурс признали незаконным.