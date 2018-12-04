В Минводах глава города подал в отставку — СМИ

Глава Минеральных Вод Сергей Перцев 4 декабря подал в отставку

На официальном сайте администрации города информации об отставке нет.

Как сообщали Юга.ру, Перцева назначили в 2014 году после отставки Ивана Остапенко, который участвовал в массовой драке в районной больнице.