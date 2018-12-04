В Минводах глава города подал в отставку — СМИ

Ставропольский край

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Глава Минеральных Вод Сергей Перцев 4 декабря подал в отставку

Это произошло на заседании городского Совета. Депутаты приняли отставку главы Минеральных Вод Сергея Перцева, пишет «Интерфакс-Юг».

На официальном сайте администрации города информации об отставке нет.

Как сообщали Юга.ру, Перцева назначили в 2014 году после отставки Ивана Остапенко, который участвовал в массовой драке в районной больнице. 

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