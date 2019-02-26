В Ейске парень украл из магазина гитару, чтобы научиться на ней играть

Краснодарский край

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Полиция 26 февраля сообщила, что в Ейске задержали подозреваемого в краже из музыкального магазина

В полицию обратился владелец музыкального магазина. Он рассказал, что из торговой точки пропали гитара и ноутбук. Ущерб превысил 60 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что злоумышленник залез внутрь через окно. Они изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность 29-летнего подозреваемого, его задержали. Он рассказал полицейским, что давно хотел купить музыкальный инструмент, но у него не было денег.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ейский район Кражи Музыка Полиция
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