В Ейске парень украл из магазина гитару, чтобы научиться на ней играть

Полиция 26 февраля сообщила, что в Ейске задержали подозреваемого в краже из музыкального магазина

В полицию обратился владелец музыкального магазина. Он рассказал, что из торговой точки пропали гитара и ноутбук. Ущерб превысил 60 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что злоумышленник залез внутрь через окно. Они изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность 29-летнего подозреваемого, его задержали. Он рассказал полицейским, что давно хотел купить музыкальный инструмент, но у него не было денег.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.