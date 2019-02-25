В Сочи автомобиль сбил подростка, который выбежал на дорогу из-за автобуса

В Лазаревском районе Сочи 25 февраля подросток попал под машину

Авария произошла около полудня в районе дома 103 по улице Декабристов.

«По предварительным данным, 38-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, сбил 15-летнего мальчика, который пытался перебежать проезжую часть из-за стоящего автобуса в неустановленном для этого месте», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.