В Сочи автомобиль сбил подростка, который выбежал на дорогу из-за автобуса

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 25 февраля подросток попал под машину

Авария произошла около полудня в районе дома 103 по улице Декабристов.

«По предварительным данным, 38-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, сбил 15-летнего мальчика, который пытался перебежать проезжую часть из-за стоящего автобуса в неустановленном для этого месте», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП Сочи
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