В Краснодаре конфисковали квартиру у полицейского — он не смог объяснить, откуда взял деньги на покупку

Краснодарский край

Распечатать

На Кубани по решению суда конфисковали в пользу государства новую квартиру у сотрудника полиции, который не смог подтвердить источники своих доходов

Факт покупки квартиры в Краснодаре за 3,2 млн рублей, которая была полицейскому из Калининского района не по средствам, выявила прокуратура.

«При проверке справок о доходах, расходах и обязательств имущественного характера сотрудников полиции выявлен факт несоответствия расходов одного из сотрудников ведомства и его супруги, понесенных на приобретение квартиры, полученным доходам за три года, предшествующих совершению сделки. Доказательства наличия законных средств для покупки квартиры они не смогли», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор направил иск в суд, в котором потребовал обратить квартиру в доход государства. Калининский районный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

На жилое помещение уже зарегистрировали право собственности Российской Федерации.

Жилье Калининский район Краснодар Полиция Прокуратура
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле». Чтобы «устранить криминальные схемы с рынка ритуальных услуг»
Под Краснодаром 145 гектаров выделили под строительство военного парка «Патриот»
В Кавказском заповеднике на две недели раньше срока проснулись медведи
Нурмагомедов раскритиковал спектакль с «грязными» сценами, прошедший в Махачкале
В Сочи автомобиль сбил подростка, который выбежал на дорогу из-за автобуса
Уткин сдержал обещание и сбрил бороду в эфире своего шоу после победы «Краснодара» над «Байером»

Лента новостей

Семьи, пострадавшие от наводнения в Туапсинском районе, остались без жилищных сертификатов и обратились в суд

Статьи

Стендап Ильи Соболева, спектакль «Гамлет» с Камбербэтчем

И другие события Краснодара с 25 февраля по 3 марта

«Санкции? МИГом исправим»

Кубанские адвокаты пожаловались в прокуратуру на выставку военной техники из Сирии

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале