В Краснодаре конфисковали квартиру у полицейского — он не смог объяснить, откуда взял деньги на покупку

На Кубани по решению суда конфисковали в пользу государства новую квартиру у сотрудника полиции, который не смог подтвердить источники своих доходов

Факт покупки квартиры в Краснодаре за 3,2 млн рублей, которая была полицейскому из Калининского района не по средствам, выявила прокуратура.

«При проверке справок о доходах, расходах и обязательств имущественного характера сотрудников полиции выявлен факт несоответствия расходов одного из сотрудников ведомства и его супруги, понесенных на приобретение квартиры, полученным доходам за три года, предшествующих совершению сделки. Доказательства наличия законных средств для покупки квартиры они не смогли», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор направил иск в суд, в котором потребовал обратить квартиру в доход государства. Калининский районный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

На жилое помещение уже зарегистрировали право собственности Российской Федерации.