В Сочи прогнозируют снегопад и туман в предгорной зоне

Краснодарский край

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Все службы Сочи из-за прогноза об ухудшении 25 февраля погоды перевели в режим повышенной готовности

В предгорной зоне Сочи 25 и 26 февраля ожидается сильный мокрый снег, возможен туман и гололедица на дорогах.

С вечера вторника в течение суток на территории курорта прогнозируют усиление ветра, местами порывы могут достигать 15 м/с. Утром и днем 26 февраля в предгорной зоне ожидается сильный мокрый снег с налипанием на провода и деревья, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Смотрите фоторепортаж:

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта воздержаться от использования личного транспорта, а водителям напомнили о необходимости использования зимней и всесезонной резины.

Как писали Юга.ру, последняя неделя февраля на Кубани будет снежной.

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