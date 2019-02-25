В Сочи прогнозируют снегопад и туман в предгорной зоне

Все службы Сочи из-за прогноза об ухудшении 25 февраля погоды перевели в режим повышенной готовности

В предгорной зоне Сочи 25 и 26 февраля ожидается сильный мокрый снег, возможен туман и гололедица на дорогах. С вечера вторника в течение суток на территории курорта прогнозируют усиление ветра, местами порывы могут достигать 15 м/с. Утром и днем 26 февраля в предгорной зоне ожидается сильный мокрый снег с налипанием на провода и деревья, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Смотрите фоторепортаж: Сочи в снегу