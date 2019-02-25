В Сочи прогнозируют снегопад и туман в предгорной зоне
Все службы Сочи из-за прогноза об ухудшении 25 февраля погоды перевели в режим повышенной готовности
В предгорной зоне Сочи 25 и 26 февраля ожидается сильный мокрый снег, возможен туман и гололедица на дорогах.
С вечера вторника в течение суток на территории курорта прогнозируют усиление ветра, местами порывы могут достигать 15 м/с. Утром и днем 26 февраля в предгорной зоне ожидается сильный мокрый снег с налипанием на провода и деревья, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Смотрите фоторепортаж:
Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта воздержаться от использования личного транспорта, а водителям напомнили о необходимости использования зимней и всесезонной резины.
Как писали Юга.ру, последняя неделя февраля на Кубани будет снежной.
И другие события Краснодара с 25 февраля по 3 марта
Комментируют психолог и представитель компании-застройщика
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.