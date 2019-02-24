В начале недели на Кубани будет холодно и снежно

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 25-26 февраля

По данным Краснодарского гидрометцентра, 25 февраля в краевой столице вечером возможен небольшой снег. Температура днем — до 5 °С, ночью — 1 °С. Ветер западный до 5 м/с. Во вторник, 26 февраля, в Краснодаре прогнозируют дождь с мокрым снегом. Днем столбики термометра покажут до 7 °С.

В Краснодарском крае 25 февраля преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с с порывами до 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до -2…3 °С, ночью — до -3…-8 °С.

На следующие сутки на Кубани ожидается снег, мокрый снег, дождь, гололед и налипание мокрого снега. В отдельных районах вечером возможны сильные осадки. Ночью термометры покажут 0…-5 °С, днем — до -2…3 °С.

На Черноморском побережье в понедельник ночью — до 2 °С. Местами возможны осадки, ветер 12-17 м/с, в районе Анапы и Геленджика порывы до 15-20 м/с. 26 февраля днем температура составит 4-9 °С, ночью до — 5 °С.