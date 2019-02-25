Чиновник устроил аферу на 35 млн рублей, выделенных на рекламу курортов Кубани в Москве

В Краснодаре за хищение бюджетных 35 млн рублей осудили сотрудника министерства курортов и туризма Кубани Дмитрия Габриэля и его сообщников

В 2012-2013 годах министерство курортов и туризма Краснодарского края заключило контракты на 35 млн рублей с двумя московскими фирмами. По документам организации должны были разместить рекламу курортов Кубани на маршрутках в Москве и Московской области, однако предприятия такими услугами не занимались. По словам директоров, они заключили договоры субподряда, однако доказательств этому не предоставили.

Похищенные деньги были выделены на целевую программу «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2011-2017 годы». По данным следствия, Габриэль похитил деньги совместно с директорами фирм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил чиновника и директоров к двум с половиной годам лишения свободы. Еще один их сообщник получил один год и десять месяцев лишения свободы, сообщила 25 февраля пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.