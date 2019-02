Более 1,5 тыс. болельщиков «Краснодара» приехали в Ростов поддержать команду

View this post on Instagram

Где-то в окрестностях Ростова Более полутора тысяч болельщиков едут на выезд! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ На фото первая организованная группа ☝️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Спасибо за поддержку, друзья! ✊ До скорой встречи! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #РостовКраснодар #ОлимпКубокРоссии #КубокРоссии