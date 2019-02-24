Более 1,5 тыс. болельщиков «Краснодара» приехали в Ростов поддержать команду

Краснодарский край, Ростовская область

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Более 1,5 тыс. болельщиков ФК «Краснодара» 24 февраля приехали на матч 1/4 финала Кубка России с ФК «Ростовом»

Об этом «быки» написали на своей странице в инстаграме.

«Более полутора тысяч болельщиков едут на выезд!» — говорится в подписи к фото.

Игра 1/4 финала Кубка России начнется в 19:00 на «Ростов-Арене». Черно-зеленым для выхода в полуфинал нужно победить с любым счетом, сыграть вничью 3:3 или еще более результативно, сообщает пресс-служба ФК «Краснодара». 

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