Два человека пострадали при обрушении балкона в Махачкале

В Махачкале вечером 23 февраля обвалился балкон, пострадали два человека

В 20:00 спасателям поступила информация об обрушении балкона на улице Пушкина, 6. В результате обвала пострадало два человека. Их доставили в больницу с ушибами.

Сотрудники МЧС демонтировали балкон. К работам привлекали девять человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.