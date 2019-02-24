Два человека пострадали при обрушении балкона в Махачкале
Дагестан Валерия Дульская
В Махачкале вечером 23 февраля обвалился балкон, пострадали два человека
В 20:00 спасателям поступила информация об обрушении балкона на улице Пушкина, 6. В результате обвала пострадало два человека. Их доставили в больницу с ушибами.
Сотрудники МЧС демонтировали балкон. К работам привлекали девять человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
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