Два человека пострадали при обрушении балкона в Махачкале

Дагестан

Распечатать

В Махачкале вечером 23 февраля обвалился балкон, пострадали два человека

В 20:00 спасателям поступила информация об обрушении балкона на улице Пушкина, 6. В результате обвала пострадало два человека. Их доставили в больницу с ушибами.

Сотрудники МЧС демонтировали балкон. К работам привлекали девять человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Махачкала МЧС
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи мужчина погиб при падении с шестого этажа отеля
Полиция рассказала подробности массовой аварии на Северных мостах в Краснодаре
Два человека пострадали при обрушении балкона в Махачкале
В начале недели на Кубани будет холодно и снежно
В России изменились правила посадки в самолет
В Анапе мужчина упал в котлован и его засыпало грунтом с головой

Лента новостей

Статьи

«Быкам» «аспирин» не помеха. Как «Краснодар» прошел «Байер» в Лиге Европы

Статьи

«Суверенный российский интернет пока невозможен»

Интервью с авторами книги об интернет-цензуре в России

Мнения

О чем говорит реакция на рекламу «Развелся? Поздравляем!»

Комментируют психолог и представитель компании застройщика

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале