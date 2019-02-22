Двух генералов внутренних войск МВД осудили за решение кадровых вопросов за взятки на Северном Кавказе

Ростовский гарнизонный военный суд 22 февраля вынес приговор двум высокопоставленным сотрудникам Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ и чиновнику Минобороны по делу о взятках и мошенничестве

По делу проходили экс-заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ генерал-лейтенант запаса Леонид Кривонос, экс-начальник штаба того же командования генерал-майор Андрей Головацкий и капитан запаса Минобороны Вадим Зуев. Все трое имеют госнаграды, были участниками боевых действий. Кривонос был контужен во время покушения на президента Чечни Ахмата Кадырова. Зуева перевели на штабную работу после того, как после ранения он остался без пальца руки. Как писали Юга.ру, их обвиняли в четырех взятках и пяти эпизодах мошенничества.

По данным следствия, они в составе организованной преступной группировки получали деньги от военнослужащих и граждан за оказание помощи в решении кадровых вопросов, таких как: продление контрактов на военную службу, перевод на новое место службы, незаконное поступление на военную службу. В деле есть эпизоды 2014 года, тогда злоумышленники получили от 94 тыс. до 250 тыс. рублей (всего 1,5 млн рублей), покушались на взятку в 300 тыс. рублей и якобы обманули нескольких офицеров, заплативших им деньги.

Расследование началось в 2015 году, фигурантов задержали в 2016 году. Никто из них вину не признал. Кривонос, который в последние годы жил в Краснодаре и работал в одной из фирм заместителем директора по безопасности, называл дело сфабрикованным — местью сотрудников УФСБ по ВВ МВД России за отказ дать им взятки.

Кривонос, Головацкий и Зуев признаны виновными по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В зависимости от роли и степени вины каждого суд назначил наказание Кривоносу в виде 9,5 лет колонии строгого режима, Головацкому — 8,5 лет колонии строгого режима, Зуеву — 7,5 лет колонии строгого режима.

Также им назначены штрафы до 500 тыс. рублей, лишение права занимать руководящие должности в госструктурах и конфискация имущества, передает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру Южного военного округа.