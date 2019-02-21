16 очков Кулагина помогли сборной России по баскетболу разгромить команду Болгарии

Сборная России по баскетболу разгромила команду Болгарии в выездном матче квалификации Кубка мира — 2019

Встреча, прошедшая в Ботевграде, завершилась со счетом 60:104 (18:26, 12:26, 14:30, 16:22). В составе российской команды больше всех очков набрал защитник, капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Дмитрий Кулагин — 16. Всего на счету игроков «Локо» 48 очков, почти половина от набранных командой: по 10 очков у Дмитрия Хвостова и Виталия Фридзона, 8 набрал Станислав Ильницкий, еще 4 добавил Владимир Ивлев.