16 очков Кулагина помогли сборной России по баскетболу разгромить команду Болгарии
Сборная России по баскетболу разгромила команду Болгарии в выездном матче квалификации Кубка мира — 2019
Встреча, прошедшая в Ботевграде, завершилась со счетом 60:104 (18:26, 12:26, 14:30, 16:22).
В составе российской команды больше всех очков набрал защитник, капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Дмитрий Кулагин — 16. Всего на счету игроков «Локо» 48 очков, почти половина от набранных командой: по 10 очков у Дмитрия Хвостова и Виталия Фридзона, 8 набрал Станислав Ильницкий, еще 4 добавил Владимир Ивлев.
Российская команда занимает второе место в турнирной таблице группы К, набрав 18 очков в 11 встречах. Лидирует в группе сборная Франции (19). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.
В заключительном матче отборочного турнира подопечные Сергея Базаревича 24 февраля дома встретятся с командой Финляндии.
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