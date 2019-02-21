В Адыгее устроят гонки по бездорожью «Февральские окна»

В поселке Каменномостском Майкопского района Адыгеи 22-24 февраля проведут открытые соревнования по внедорожному автотуризму «Февральские окна — 2019»

Эти гонки станут первым этапом открытого чемпионата Краснодарского края по трофи-рейдам.

Организатор гонки Дмитрий Фриз рассказал порталу Юга.ру, что соревнование будет проходить по заранее подготовленному маршруту. Гонка по GPS точкам включает пять специальных участков общей протяженностью около 80 км — тяжелые, разнообразные дороги, в том числе глубокая колея, броды, камни, крутые подъемы,

В гонке примут участие около 30 экипажей из регионов юга страны. Они будут соревноваться в разных категориях в зависимости от автомобиля. Для категории ТР0 подготовлены три спецучастка, для категории ТР1, ТР2 и ТР3 — кольцевой и три линейных спецучастка.

«Старт гонок — 23 февраля в 10:00 на поляне Кузнецова в районе поселка Каменномостского, куда можно будет добраться по указателям. Здесь гостей ждет зрелищная часть соревнований: оборудовано место, где посетители смогут посмотреть прохождение экипажей всех категорий через овраги, глубокую колею, другие естественные преграды. После показательной части сразу начнутся соревнования», — рассказал Дмитрий Фриз.

По итогам соревнований разыграют льготные путевки на крупнейший международный трофи-марафон «Ладога». Ими смогут воспользоваться победители и призеры «Февральских окон».

Организатором соревнования выступила Федерация автомобильного спорта Краснодарского края при поддержке администрации поселка Каменномостского.