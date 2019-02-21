В Краснодаре из-за аварии осталась без тепла часть Пашковского микрорайона

Специалисты устраняют аварию на теплосетях в Пашковском микрорайоне Краснодара

Повреждение дренажной трубы диаметром 100 мм произошло около 15 часов 21 февраля.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК уточнили, что авария произошла в тепловой камере, расположенной неподалеку от ТЭЦ. Из-за поломки дренажной трубы камеру затопило горячей водой. Чтобы откачать воду, пришлось отключить теплоснабжение. Без тепла остались 17 многоквартирных домов в Пашковском мкр.

Аварию устраняют специалисты АО «Краснодартеплосеть». Затопленную камеру уже осушили, вскоре приварят новую дренажную трубу, и через время можно будет подавать тепло в дома.

Завершить работы и восстановить теплоснабжение планируется к 21:00.