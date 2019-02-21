В Краснодаре пропала без вести 13-летняя школьница

Полиция Краснодара разыскивает 13-летнюю школьницу, которая пропала вечером 20 февраля

Днем 21 февраля в полицию обратился отец пропавшей Татьяны Назаренко. Он рассказал, что его дочь не вернулась домой после уроков накануне вечером.

Последний раз девочку видели в 19:00 возле школы № 34 на улице Казачьей, 18, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

На пропавшей была темно-синяя куртка, синяя школьная форма, черные ботинки и черный кожаный рюкзак с цветными ромбами сверху.

Приметы школьницы: рост 146 см, среднее телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Всех, у кого есть информация о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию по номеру 102.