В центре Краснодара автобус сбил 13-летнюю девочку

В Краснодаре на улице Мира 20 февраля автобус сбил несовершеннолетнюю

Авария произошла около 10:45 на перекрестке улиц Мира и Орджоникидзе. По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса Hyundai наехал на 13-летнюю школьницу, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочку с травмами доставили в больницу.

Полиция проводит проверку, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.