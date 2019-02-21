В центре Краснодара автобус сбил 13-летнюю девочку

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре на улице Мира 20 февраля автобус сбил несовершеннолетнюю

Авария произошла около 10:45 на перекрестке улиц Мира и Орджоникидзе. По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса Hyundai наехал на 13-летнюю школьницу, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочку с травмами доставили в больницу.

Полиция проводит проверку, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

ГИБДД Дети ДТП Краснодар Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В центре Краснодара после ДТП машину отбросило на двух пешеходов
Командир военчасти извинился перед родителями погибшего под Воронежем солдата с Кубани
На Ставрополье объявили в розыск парня и девушку, которую он похитил для женитьбы
В России появилась вторая женщина-миллиардер
На Кубани парень топором убил мужчину и закопал его голову и кисти в разных местах
В парке станицы Гиагинской развели костры для вырубленных деревьев. МЧС Адыгеи назначило проверку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале