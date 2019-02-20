Двое приезжих в поисках спирта ограбили машину скорой помощи в Сочи

В Сочи 20 февраля полицейские по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении машины скорой помощи

Водитель машины скорой помощи сообщил о грабеже в отдел полиции Центрального района УВД Сочи. Мужчина рассказал, что прибыл на очередной вызов, припарковал машину возле одного из домов и стал ждать возвращения бригады медиков. В этот момент двое неизвестных с чулками на голове забрались в салон скорой и похитили чемодан с медицинскими принадлежностями — родовым набором. Сумма ущерба составила около 13 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались двое 29-летних приезжих из Московской области.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что предполагаемые преступники были в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Мужчины пояснили, что не нашли в украденном чемодане спирта и медикаментов и выбросили его.