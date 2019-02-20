Двое приезжих в поисках спирта ограбили машину скорой помощи в Сочи
В Сочи 20 февраля полицейские по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи сообщил о грабеже в отдел полиции Центрального района УВД Сочи. Мужчина рассказал, что прибыл на очередной вызов, припарковал машину возле одного из домов и стал ждать возвращения бригады медиков. В этот момент двое неизвестных с чулками на голове забрались в салон скорой и похитили чемодан с медицинскими принадлежностями — родовым набором. Сумма ущерба составила около 13 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались двое 29-летних приезжих из Московской области.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что предполагаемые преступники были в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Мужчины пояснили, что не нашли в украденном чемодане спирта и медикаментов и выбросили его.
В отделе полиции один из задержанных заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта и плохо помнит случившееся. Другой мужчина признался, что перепил и только приходит в сознание.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей до семи лет лишения свободы.
Подозреваемые взяты под стражу. Ведется следствие.
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