Двое приезжих в поисках спирта ограбили машину скорой помощи в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 20 февраля полицейские по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении машины скорой помощи

Водитель машины скорой помощи сообщил о грабеже в отдел полиции Центрального района УВД Сочи. Мужчина рассказал, что прибыл на очередной вызов, припарковал машину возле одного из домов и стал ждать возвращения бригады медиков. В этот момент двое неизвестных с чулками на голове забрались в салон скорой и похитили чемодан с медицинскими принадлежностями — родовым набором. Сумма ущерба составила около 13 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались двое 29-летних приезжих из Московской области.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что предполагаемые преступники были в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Мужчины пояснили, что не нашли в украденном чемодане спирта и медикаментов и выбросили его.

В отделе полиции один из задержанных заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта и плохо помнит случившееся. Другой мужчина признался, что перепил и только приходит в сознание.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Подозреваемые взяты под стражу. Ведется следствие.

Грабеж Медицина Полиция Сочи
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