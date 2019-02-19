Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом на Дону

Ростовская область

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В Ростовской области 19 февраля произошло ДТП с автобусом и КамАЗом, в котором погибли 6 человек и 13 пострадали

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 17 пассажирами двигался по трассе М4 «Дон» по маршруту Ростов-на-Дону — Миллерово.

В зоне работ по очистке металлического ограждения автобус врезался в стоящий в левом ряду КамАЗ дорожных служб, после чего перевернулся на дорогу. В ДТП также пострадала легковая машина Hyundai.

В результате аварии погибли 6 человек, еще 13 пострадали, среди них один ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Из-за ДТП движение по трассе М4 «Дон» перекрыли в сторону Москвы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД РФ.

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