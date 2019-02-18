В Дагестане пятерых директоров школ заподозрили в махинациях со страховыми выплатами на 7,5 млн рублей

Следственные органы Дагестана возбудили уголовные дела о мошенничестве в отношении пяти директоров школ Левашинского района

«Следствием установлено, что в 2015-2016 годы директора вносили заведомо ложные сведения в ежеквартальные расчеты и похитили таким образом денежные средства из Фонда социального страхования Дагестана на общую сумму более 7,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Уточняется, что ложные сведения касались взносов на обязательное социальное страхование по беременности и родам, по ранним срокам беременности, а также погашения задолженности по ОМС у родивших.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Обстоятельства преступления выясняются. С подозреваемых планируется взыскать ущерб, нанесенный Фонду соцстрахования.