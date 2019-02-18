На Кубани проверяют информацию о матери, которая держала в будке дочь-инвалида

В СМИ появилась информация, что жительница Красноармейского района Кубани держала свою 4-летнюю дочь-инвалида в деревянной будке

Районная газета «Голос правды» написала, что о подозрительной ситуации в одном из хуторов социальным работникам рассказали соседи женщины — они заметили, что она долгое время не гуляет с ребенком.

Когда к женщине пришли проверяющие, она не сразу их пустила, посчитав это вмешательством в личную жизнь. Сотрудникам управления соцзащиты вместе со специалистом из администрации сельского поселения удалось попасть в дом после нескольких попыток.

«Выяснилось, что четырехлетняя девочка содержится фактически в клетке. Деревянную конструкцию в виде небольшого куба, заколоченную со всех сторон, с небольшой дверцей жительница хутора специально заказала одному из местных мастеров», — отмечает издание.

Женщина объяснила, что ее ребенок страдает эпилепсией и имеет диагноз ДЦП, и таким образом она стремится оградить дочь от возможных травм при передвижении. Кроме того, их квартира отапливается тепловой пушкой, что, считает она, также небезопасно для ребенка.

В управлении соцзащиты «Голосу правды» рассказали, что женщина получает пенсию по уходу за ребенком-инвалидом в размере около 20 тыс. рублей. У нее также есть старшая дочь, которая учится в школе.

По данным издания, обстоятельства случившегося выясняет комиссия по делам несовершеннолетних администрации района. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что также проводят проверку этой информации.