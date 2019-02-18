«Ростелеком» выступил партнером Российского инвестфорума в Сочи

Компания «Ростелеком» выступила телекоммуникационным партерном Российского инвестиционного форума — 2019, который проходил в Сочи 14-15 февраля

Национальный оператор развернул телеком-инфраструктуру на площадках мероприятия и обеспечил его организаторов и участников цифровыми услугами.

«Российский инвестиционный форум в Сочи — одно из важнейших событий в деловой жизни страны, поэтому мы уделяем ему особое внимание. Наша компания оказывает телеком-поддержку инвестфорума практически с момента его основания. Ежегодно лучшие специалисты "Ростелекома", имеющие богатый опыт проведения масштабных проектов, разворачивают необходимую инфраструктуру, осуществляют круглосуточный мониторинг работоспособности оборудования, обеспечивают защиту от кибератак», — рассказал Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

В этом году «Ростелеком» на территории Главного Медиацентра Сочи предоставил организаторам доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с, обеспечил работу сети Wi-Fi с SMS-авторизацией и цифрового интерактивного телевидения для участников форума. Кроме того, компания организовала дополнительные каналы связи для аккредитационных центров на площадках отелей «Рэдиссон Блю Парадайз Спа» и «Резорт Конгресс Центр» и поставила защиту от DDos-атак всей цифровой инфраструктуры конференции.

Разветвленная резервируемая телекоммуникационная инфраструктура в Сочи, созданная специалистами «Ростелекома» для Олимпиады, позволяет обеспечивать необходимыми цифровыми сервисами федеральные или международные мероприятия любого масштаба, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».