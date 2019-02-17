Суд запретил строить гостиницу в Анапе на берегу моря

Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным разрешение на строительство гостиницы в Анапе

Застройщик собирался возвести восьмиэтажную гостиницу в проезде Гостевом. Прокуратура провела проверку и установила, что участок под застройку находится во второй зоне горно-санитарной охраны курорта. Чтобы строить на этой территории, необходимо было провести государственную экологическую экспертизу. Однако застройщик этого не сделал и получил разрешение на строительство.

Суд в феврале признал разрешение на строительство недействительным, сообщили 14 февраля в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.