Суд запретил строить гостиницу в Анапе на берегу моря
Краснодарский край Оксана Васильченко
Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным разрешение на строительство гостиницы в Анапе
Застройщик собирался возвести восьмиэтажную гостиницу в проезде Гостевом. Прокуратура провела проверку и установила, что участок под застройку находится во второй зоне горно-санитарной охраны курорта. Чтобы строить на этой территории, необходимо было провести государственную экологическую экспертизу. Однако застройщик этого не сделал и получил разрешение на строительство.
Суд в феврале признал разрешение на строительство недействительным, сообщили 14 февраля в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.
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