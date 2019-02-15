Против экс-мэра Сунжи завели еще одно уголовное дело

Бывшего главу города Сунжи в Ингушетии Тимура Цичоева заподозрили в оплате 5 млн рублей за несделанный ремонт администрации

«По данным следствия, подозреваемый в 2017 году заключил с подрядной организацией ООО "ЕвроСтройМонолит" два контракта на капремонт здания администрации, благоустройство территории и строительство дополнительного корпуса для администрации Сунжи и незаконно оплатил данной организации свыше 5 млн бюджетных средств за работы, которые фактически выполнены не были», — сообщили в пресс-службе СКР по Ингушетии.

Уголовное дело в отношении Цичоева возбудили по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба).

Как писали Юга.ру, в отношении Цичоева уже расследуется дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно перечислил из городского бюджета 24 млн рублей на счет «Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа», чтобы погасить долг МУП «Сунжа-Водоканал».

После возбуждения этого дела чиновник подал в отставку с поста главы Сунжи.