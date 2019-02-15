«Локомотив-Кубань» дома вырвал победу у «Нижнего Новгорода»

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 78:71. В первой четверти лидировали гости (20:21), к большому перерыву краснодарцы перехватили лидерство (17:15), после чего нижегородцы совершили рывок и в третьей десятиминутке значительно вышли вперед (11:19). В заключительном отрезке «железнодорожникам» удалось вырвать победу (30:16).

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Дмитрий Кулагин и Доррелл Райт, набравшие по 19 баллов. У «Нижнего Новгорода» самым результативным стал Иан Хаммер, записавший в актив 22 очка.

В следующем матче, после паузы ФИБА, «Локо» 2 марта дома примет красноярский «Енисей».