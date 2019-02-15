В Ингушетии чиновников заподозрили в махинациях со средствами ФОМС на 600 млн рублей. Там фиктивно трудоустроили более 50 тыс. человек

Чиновники нескольких ведомств в Ингушетии подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к повышению расходов Фонда обязательного медицинского страхования на 600 млн рублей

Под подозрение попали должностные лица территориального фонда обязательного медицинского страхования Ингушетии, республиканских министерства здравоохранения, управления ФНС и министерства финансов.

«По данным следствия, чиновники в 2016-2018 годах использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы, что привело к фиктивному снижению на более чем 50 тысяч застрахованного количества неработающих граждан, проживающих на территории Ингушетии, а также к необоснованному повышению расходов бюджета Федерального фонда ОМС на несуществующее количество работающего населения республики на сумму более 600 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СКР по республике.

Дело возбуждено по ч.1 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В прокуратуре республики ранее сообщали, что проверка прошла во втором полугодии 2018 года «по многочисленным обращениям жителей республики о незаконном оформлении их в 2017-2018 годах на работу в государственные унитарные предприятия, подведомственные минсельхозу РИ».

«Были вскрыты факты представления ГУПами в налоговые органы расчетов на страховые взносы с завышенными показателями количества работающих лиц, а также ненадлежащей их обработки налоговыми органами и территориальным ФОМС, что повлекло формирование последним заниженных данных числа неработающего населения республики в отчетах, а также производству заниженных расчетов страховых взносов на ОМС неработающего населения Ингушетии на 2018 год и 2019 год», — говорилось в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, фиктивно были трудоустроены более 64 тысяч человек, в то время как на предприятиях реально работали и были застрахованы не более 116 человек. Среди предприятий, которые участвовали в афере, — ГУП «Зори Кавказа», ГУП «Малгобекское», ГУП ОПХ «Нестеровское», ГУП «Атлас», ГУП «Насыр-Кортское», ГУП «имени Серго Орджоникидзе», ГУП «Магас».

Тогда по материалам проверок возбудили сечь уголовных дел в отношении должностных лиц ГУПов по статье «Служебный подлог», проверки продолжились.

Жители республики связали это с желанием чиновников улучшить статистику по безработице.