Помощница краснодарского судьи и ее брат на 12 млн рублей обманули членов гаражного кооператива

В Краснодаре возбудили уголовное дело против 37-летней помощницы судьи и ее двоюродного брата, которые обманули членов гаражного кооператива

Женщина была помощницей судьи Краснодарского краевого суда. По версии следствия, в 2014 году она узнала, что Адлерский районный суд потребовал у членов одного из гаражных кооперативов снести самовольные постройки. Она рассказал об этом своему 28-летнему двоюродному брату. Они решили получить от этих жителей деньги, сообщили 15 февраля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Помощница судьи встретилась с женщиной, представлявшей интересы членов кооператива. Она соврала собеседнице, что благодаря своей должности может повлиять на решения суда о сносе. За это она предложила определенную плату. Женщина сообщила о таком предложении членам кооператива, которые согласились на эти условия.

Представительница суда и ее брат несколько раз встречались с женщиной. С 2014 по 2015 год она передала им деньги от более чем 70 человек. Общая сумма составила более 12 млн рублей.

Кроме того, представительницу обещали устроить судьей на побережье края. За это она заплатила 1 млн рублей.

Мошенничество выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело возбудили по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Расследование продолжается.