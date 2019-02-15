Разработчик «Новичка» в Анапе рассказал о визите полицейских и анонимной травле

Разработчика отравляющего вещества «Новичок» Владимира Углева в Анапе 14 февраля из-за анонимных жалоб начали проверять полицейские

Ученый Владимир Углев, который был одним из разработчиков группы нервно-паралитических веществ «Новичок», ушел из НИИ в 1994 году. После отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в Солсбери, ученый дал несколько интервью СМИ о действии яда.

Углев рассказал Би-би-си, что 14 февраля нашел на улице несколько листовок, в которых говорилось о его педофилии. Одно объявление висело на двери офиса, другое — на стенах дома, третье — возле магазина.

На листовках напечатана фотография Углева, его полное ФИО, дата рождения и адрес. Также там написано, что дядя Вова (Владимир Углев) знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки, а потом пишет им в соцсетях и просит присылать откровенные фото.

В тот же день к ученому пришли полицейские, объяснив свой визит обращениями граждан. Сотрудники МВД осмотрели ноутбук и планшет Углева, осмотрели его квартиру. При этом понятых вместе с ними не было.

15 февраля химика вызвали в отдел полиции, где у него взяли отпечатки пальцев.

В отделе МВД по Анапе корреспонденту Би-би-си не стали отрицать факт проверки у Углева, но отказались рассказывать подробности.

Как сообщали Юга.ру, 24 апреля 2018 года под Анапой Владимира Углева сбил автомобиль. После ДТП полиция начала проверку.