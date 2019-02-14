В Тбилисском районе начнут делать мягкие сыры
Краснодарский край Маша Томилина
Тбилисский район 14 февраля подписал соглашение на Российском инвестиционном форуме о строительстве завода по производству сыров
Инвестор планирует делать в районе мягкие сыры по типу «Филадельфия», которые применяются в производстве суши и роллов.
Объем инвестиций — 110 млн рублей. Мощность предприятия составит 9 тонн мягкого сыра в смену. Это будет экологичное производство замкнутого цикла.
Рассчитывается, что новое предприятие даст Тбилисскому району 50 новых рабочих мест.
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