В Тбилисском районе начнут делать мягкие сыры

Краснодарский край

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Тбилисский район 14 февраля подписал соглашение на Российском инвестиционном форуме о строительстве завода по производству сыров

Инвестор планирует делать в районе мягкие сыры по типу «Филадельфия», которые применяются в производстве суши и роллов.

Объем инвестиций — 110 млн рублей. Мощность предприятия составит 9 тонн мягкого сыра в смену. Это будет экологичное производство замкнутого цикла.

Рассчитывается, что новое предприятие даст Тбилисскому району 50 новых рабочих мест.

Инвестиции Российский инвестиционный форум Строительство Тбилисский район
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