В Сочи парня отправили в колонию строгого режима за заказ убийства родителей и сестры

Краснодарский край

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В Сочи вынесли приговор 23-летнему местному жителю, которого признали виновным в заказе убийства трех человек

Как сообщали Юга.ру, молодой человек хотел организовать убийство родственников, чтобы по наследству получить квартиру и другое имущество. В качестве исполнителя выступил полицейский, потребовавший за убийство 3 млн рублей. Заказчик написал расписку, в которой обещал отдать деньги после вступления в наследство. После передачи расписки его задержали.

Молодого человека обвинили в в организации приготовления к убийству двух и более лиц и малолетнего по найму. В январе 2019 года его дело передали в суд.

Сочинца признали виновным и приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, сообщила 13 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сочи Суд Убийство
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