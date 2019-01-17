Сочинца будут судить за заказ убийства родителей и младшей сестры

В Хостинском районе Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, который заказал убийство родителей и сестры

Как сообщали Юга.ру, молодой человек решил убить родственников, чтобы получить квартиру и другое имущество, вступив в наследство. Об этом он рассказал своему другу.

О намерениях узнали правоохранители, после чего они стали контролировать его дальнейшие действия. В качестве исполнителя убийства выступил полицейский. Он согласился совершить преступление за 3 млн рублей. Заказчик обещал отдать деньги после вступления в наследство.

«Исполнитель» 26 января 2018 года сообщил молодому человеку, что убийство его родителей и сестры совершено. Злоумышленник написал расписку и передал ее полицейскому. После этого молодого человека задержали.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 30 , ч. 3 ст. 33, п. п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму). В феврале прошлого года сочинцу предъявили обвинение.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщила 17 января пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.