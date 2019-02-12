Около железной дороги под Армавиром нашли тело девочки
Краснодарский край Елена Лободина
На Кубани выясняют обстоятельства гибели девочки около железнодорожных путей
«12 февраля тело несовершеннолетней девочки без признаков насильственной смерти обнаружили на железнодорожной насыпи 1651 км станции Армавир», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.
Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
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