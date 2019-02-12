Около железной дороги под Армавиром нашли тело девочки

Краснодарский край

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На Кубани выясняют обстоятельства гибели девочки около железнодорожных путей

«12 февраля тело несовершеннолетней девочки без признаков насильственной смерти обнаружили на железнодорожной насыпи 1651 км станции Армавир», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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