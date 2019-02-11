На Дону шестилетний ребенок умер в больнице во время операции

Ростовская область

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В Новочеркасске возбудили уголовное дело после гибели ребенка в больнице

Шестилетнему мальчику 7 февраля проводили небольшую хирургическую операцию в больнице скорой медицинской помощи. Ребенок умер от анафилактического шока из-за аллергии на наркоз.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области сообщило 10 февраля, что возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), передает ТАСС.

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