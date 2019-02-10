В Новотитаровской произошло массовое ДТП с участием патрульного автомобиля

Днем 10 февраля в станице Новотитаровской Динского района Кубани произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

Инцидент произошел около 14 часов на пересечении улиц Ленина и Широкая.

«По предварительным данным, столкнулись патрульный автомобиль Lada Priora и Mercedes, после чего иномарка, изменив траекторию, продолжила движение и столкнулась еще с двумя легковыми автомобилями», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что служебный автомобиль двигался на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.