В Сочи в честь пятилетия Олимпиады-2014 можно бесплатно покататься на олимпийской ледовой арене и погулять в «Скайпарке»

В Сочи к пятилетнему юбилею Олимпиады-2014 запланирована большая культурно-развлекательная программа, которая продлится с 10 по 14 февраля

Праздничные мероприятия в честь пятилетия Игр-2014 пройдут во всех районах курорта. Основное событие состоится 10 февраля в 15:00 на площади Флага перед городской администрацией — будет торжественно заложена «Капсула времени». Послание потомкам оставят почетные гости, спортсмены и политики. После здесь пройдет флешмоб «Олимпийские объятия волонтеров».

В течение дня жители и гости курорта могут бесплатно прогуляться по самому длинному подвесному мосту мире в «Скайпарке» в Адлерском районе, покататься на коньках на тренировочной арене дворца спорта «Айсберг», где проходили олимпийские соревнования по шорт-треку и фигурному катанию. Для этого необходимо предъявить на входе паспорт болельщика Игр-2014.

В Красной поляне в этот день пройдет большой праздник «Олимпийские истории» на отметке 960 метров над уровнем моря. Организаторы подготовили концерт, спортивное шоу, а также показательные соревнования по слалому среди детей.

Еще одно мероприятие, билет на который также можно получить по паспорту болельщика — хоккейный матч между ХК «Сочи» и ХК «Витязь», который состоится 11 февраля в 19:30 во дворце спорта «Большой».

14 февраля на курорте пройдет фестиваль здоровья «Ходи, Сочи». На трассе «Сочи Автодрома» массовое занятие по скандинавской ходьбе проведет чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр 2002 и 2006 года фигуристка Ирина Слуцкая. Для участия в фестивале необходима регистрация.