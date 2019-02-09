В Краснодаре 19-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 9 февраля произошла автомобильная авария, есть жертва

ДТП случилось около 13:30 на 13-м км Ростовского шоссе. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz выехал на встречку и врезался в грузовик. Осколки от легковушки отлетели в попутный Mitsubishi. Большегруз съехал в кювет.

В аварии погиб 19-летний парень, который был за рулем иномарки. 38-летний водитель фуры не пострадал, сообщила порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

ГИБДД ДТП Краснодар смерть
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