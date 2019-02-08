В Ингушетии из отделения почты похитили около 200 тыс. рублей и ранили охранника
Двое мужчин совершили вооруженное нападение на отделение почтовой связи в городе Карабулаке в Ингушетии и украли около 200 тыс. рублей
Нападение на почтовое отделение на улице Осканова произошло около 16:30 8 февраля.
«Двое вооруженных неустановленных лиц в масках вошли в помещение отделения почтовой связи и потребовали от персонала отдать денежные средства. Сотрудницы почтового отделения успели нажать тревожную кнопку. По сигналу приехали сотрудники частного охранного предприятия», — сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.
По данным ведомства, один из охранников попытался задержать нападавших, но его ранил сообщник преступников, который сидел в автомобиле снаружи.
По предварительной информации, нападавшие похитили около 200 тыс. рублей и скрылись на автомобиле Lada Priora. Пострадавшего охранника доставили в больницу.
Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.
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