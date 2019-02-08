Умер актер Сергей Юрский

На 84-м году жизни 8 февраля скончался актер театра и кино Сергей Юрский

О смерти артиста сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Театра имени Моссовета.

Актеру было 83 года. По словам дочери Юрского, он умер от остановки сердца после долгой болезни, пишет ТАСС.

В конце декабря 2018 года стало известно о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера. Однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский — советский и российский актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР. Артист снимался во многих фильмах, среди которых «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину».

Как сообщали Юга.ру, в 2013 году Дмитрий Медведев вручил Юрскому орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2007 году актер приезжал в Сочи, чтобы встретиться с интеллигенцией города.