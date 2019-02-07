В центре Краснодара из-за ДТП нарушено движение трамваев

В Краснодаре на пересечении улиц Горького и Красноармейской вечером 7 февраля произошло ДТП с участием трамвая

По словам очевидцев, инцидент произошел около 21 часа. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и трамвай, следовавший по 6-му маршруту.

По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу трамваю, который двигался по направлению от Красной к Коммунаров. Есть ли в результате ДТП пострадавшие — неизвестно.

В районе аварии скопилось большое количество трамваев. По данным на 22:10, движение на этом участке в сторону улицы Коммунаров не восстановлено.

В МУП «КТТУ», УМВД по Краснодару и УГИБДД по Краснодарскому краю происшествие не прокомментировали.