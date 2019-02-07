Кадыров рассказал о конфликте задержанного помощника его постпреда в Крыму с местным бизнесменом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал задержание в Крыму помощника его постоянного представителя Мурада Саидова

Как сообщали Юга.ру, информация о задержании Саидова появилась вечером 7 февраля. Источник радиостанция «Говорит Москва» рассказал, что помощника постпреда и еще нескольких мужчин задержали в кафе «Встреча» в городе Саки в ходе драки с предпринимателем чеченского происхождения Ибрагимом Алиевым. Причиной конфликта якобы стало то, что Алиев отказал передать Саидову долю в бизнесе. У участников конфликта изъяли оружие, в том числе золотой пистолет, и боеприпасы.

Кадыров написал в своем канале в телеграме, что поручил разобраться в ситуации депутата Госдумы Адама Делимханова и своего постпреда в Крыму Ису Хачукаева. Он рассказал об обстоятельствах инцидента.

«Оба участника инцидента чеченцы, длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних лиц не вступали в конфликт. Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что Саидов был помощников постпреда на общественных началах и что изъятое оружие является травматическим, а необходимые документы на него есть.